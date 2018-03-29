Проверили всё: воинские части Самарской области инспектировала комиссия Минобороны России 

В четверг, 29 марта, в Самару прибыла комиссия Министерства обороны России. Делегацию воглаляет замминистра военного ведомства, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он вместе с командующим войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным проверил воинские подразделения, расположенные на территории Самарской области.
Делегация проверила отдельную миротворческую и легкую мотострелковую бригады в Рощинском, а также —бригаду управления и вторую отдельную бригаду материально-технического обеспечения ЦВО в поселке Кряж
Фотограф 63.ru побывал в Рощинском и посмотрел, что именно попало в поле зрение ревизоров из Министерства.
Делегация прибыла в Рощинский воздушным транспортом
Площадку для приземления обозначили сигнальными шашками
Въезд в городок на время перекрыли
Командующий второй армией Рустам Мурадов (слева) приветствует Дмитрия Булгакова (справа)
Замминистра ознакомили с секретны планом части
Казармы
Под грозным взором генерала
Погладить одежду? Не проблема!
Дневальный на входе в роту
В пользовании солдат — немецкая бытовая техника
Спальные места должны быть заправлены по уставу
Здесь хранят оружие, посторонних внутрь не пускают
Комната для чистки оружия
В комнате армейцы живут по четыре человека
В батальоне несколько мотострелковых рот Журнал учета военной техники
В огромное ангаре — бронированная техника
Ангары с техникой тщательно охраняют
Военная полиция патрулирует воинскую часть
В столовой
На раздаче
Бригада гражданских поваров
В рационе военных — обязательны десерты