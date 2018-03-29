Проверили всё: воинские части Самарской области инспектировала комиссия Минобороны России

Делегация проверила отдельную миротворческую и легкую мотострелковую бригады в Рощинском, а также —бригаду управления и вторую отдельную бригаду материально-технического обеспечения ЦВО в поселке Кряж

Фотограф 63.ru побывал в Рощинском и посмотрел, что именно попало в поле зрение ревизоров из Министерства.

Делегация прибыла в Рощинский воздушным транспортом

Площадку для приземления обозначили сигнальными шашками

Въезд в городок на время перекрыли

Командующий второй армией Рустам Мурадов (слева) приветствует Дмитрия Булгакова (справа)

Замминистра ознакомили с секретны планом части

Казармы

Под грозным взором генерала

Погладить одежду? Не проблема!

Дневальный на входе в роту

В пользовании солдат — немецкая бытовая техника

Спальные места должны быть заправлены по уставу

Здесь хранят оружие, посторонних внутрь не пускают

Комната для чистки оружия

В комнате армейцы живут по четыре человека

В батальоне несколько мотострелковых рот Журнал учета военной техники

В огромное ангаре — бронированная техника

Ангары с техникой тщательно охраняют

Военная полиция патрулирует воинскую часть

В столовой

На раздаче

Бригада гражданских поваров

В рационе военных — обязательны десерты