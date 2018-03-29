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WSJ: США готовят условия для оперативной переброски в Европу еще 30 тысяч солдат НАТО для защиты от «ползучей аннексии» со…
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WSJ: США готовят условия для оперативной переброски в Европу еще 30 тысяч солдат НАТО для защиты от «ползучей аннексии» со… 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В случае военного конфликта между Европой и Россией немедленно развернуть свои силы смогут лишь несколько тысяч военных из миллионной армии стран ЕС. В связи с этим США хотят позаботиться о том, чтобы в горячую точку в течение 30 дней могли прибыть не менее 30 тысяч военнослужащих НАТО, а также дополнительные самолеты и корабли, пишет
The Wall Street Journal
Как отмечает газета, укрепление боеготовности союзников перед лицом возрождающейся российской угрозы стало приоритетом министра обороны США Джима Мэттиса. По словам официальных лиц, позиция США встречает всеобщее одобрение и их союзники по НАТО надеются достичь соглашения до саммита лидеров в июле.
Предложение США предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию. Это приблизительно 30 тысяч военнослужащих и более 360 истребителей, передает
InoPressa
Для сравнения: во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу 10 американских дивизий (около 200 тысяч военнослужащих) за 10 дней. В новом предложении упор делается на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозные сроки.
Подкрепление на случай «кошмарного сценария»
WSJ напоминает, что в прошлом году НАТО разместило в Польше и странах Балтии, у российской границы, 4,6 тысячи военнослужащих. У альянса имеется также 5 тысяч военных в составе передовых сил, которые должны прийти им на подмогу в течение 10 дней.
Но этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов, прокомментировал изданию бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. «Подкрепления — по-прежнему неотъемлемый элемент. И очевидно, что способность НАТО предоставлять подкрепление пока намного слабее, чем требуется», — говорит Вершбоу.
По данным газеты, силы подкрепления предполагается развертывать, если Москва предпримет «ползучую аннексию территории союзника НАТО». «Кошмарный сценарий для альянса — вторжение в тот момент, когда силы США, такие как 82-я воздушно-десантная дивизия из Форт-Брэгга, Северная Каролина, заняты кризисом в Азии», — пишет WSJ.
В Европе проблемы с дорогами и финансированием своих армий
Экспертов указывают, для оперативной реакции НАТО критически важно достаточное количество истребителей. Это означает не только инвестиции в подготовку и содержание парка истребителей, но и строительство аэродромов и другой инфраструктуры. Альянс работает с Евросоюзом и над улучшением мобильности, с тем чтобы войска, танки, артиллерия
могли быстро передвигаться
по европейским дорогам и мостам. 28 марта чиновники ЕС выдвинули инициативу по модернизации ключевых военно-транспортных путей.
По словам бывших и действующих чиновников, трудно найти европейского союзника, у которого не было бы проблемы с боеготовностью. У Греции и Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона, отмечается в статье WSJ. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.
У более крупных и надежных союзников по НАТО тоже есть проблемы. Хорошо обученные и оснащенные силы Франции чрезмерно перегружены размещением войск в Африке. У Германии на бумаге есть тяжелые танковые и артиллерийские силы, которые можно бросить в бой, но правительственные надзорные службы заявляют, что армии недостает необходимого оборудования.
Хотя в прошлом году во влиятельном отчете американского исследовательского центра RAND говорилось, что Великобритания может быстро подготовить к бою бронетанковые войска, также отмечалось, что британская армия сокращается. В связи с тем, что Британия вводит в строй
два новых авианосца, финансирование сухопутных войск оказалось в сложных условиях.
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