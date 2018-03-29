WSJ: США готовят условия для оперативной переброски в Европу еще 30 тысяч солдат НАТО для защиты от «ползучей аннексии» со…

В случае военного конфликта между Европой и Россией немедленно развернуть свои силы смогут лишь несколько тысяч военных из миллионной армии стран ЕС . В связи с этим США хотят позаботиться о том, чтобы в горячую точку в течение 30 дней могли прибыть не менее 30 тысяч военнослужащих НАТО , а также дополнительные самолеты и корабли, пишет

Как отмечает газета, укрепление боеготовности союзников перед лицом возрождающейся российской угрозы стало приоритетом министра обороны США Джима Мэттиса . По словам официальных лиц, позиция США встречает всеобщее одобрение и их союзники по НАТО надеются достичь соглашения до саммита лидеров в июле.

Предложение США предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию. Это приблизительно 30 тысяч военнослужащих и более 360 истребителей, передает

Для сравнения: во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу 10 американских дивизий (около 200 тысяч военнослужащих) за 10 дней. В новом предложении упор делается на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозные сроки.

Подкрепление на случай «кошмарного сценария»

WSJ напоминает, что в прошлом году НАТО разместило в Польше и странах Балтии, у российской границы, 4,6 тысячи военнослужащих. У альянса имеется также 5 тысяч военных в составе передовых сил, которые должны прийти им на подмогу в течение 10 дней.

Но этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов, прокомментировал изданию бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу . «Подкрепления — по-прежнему неотъемлемый элемент. И очевидно, что способность НАТО предоставлять подкрепление пока намного слабее, чем требуется», — говорит Вершбоу.

По данным газеты, силы подкрепления предполагается развертывать, если Москва предпримет «ползучую аннексию территории союзника НАТО». «Кошмарный сценарий для альянса — вторжение в тот момент, когда силы США, такие как 82-я воздушно-десантная дивизия из Форт-Брэгга, Северная Каролина, заняты кризисом в Азии», — пишет WSJ.

В Европе проблемы с дорогами и финансированием своих армий

Экспертов указывают, для оперативной реакции НАТО критически важно достаточное количество истребителей. Это означает не только инвестиции в подготовку и содержание парка истребителей, но и строительство аэродромов и другой инфраструктуры. Альянс работает с Евросоюзом и над улучшением мобильности, с тем чтобы войска, танки, артиллерия

могли быстро передвигаться

по европейским дорогам и мостам. 28 марта чиновники ЕС выдвинули инициативу по модернизации ключевых военно-транспортных путей.

По словам бывших и действующих чиновников, трудно найти европейского союзника, у которого не было бы проблемы с боеготовностью. У Греции Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона, отмечается в статье WSJ. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.

У более крупных и надежных союзников по НАТО тоже есть проблемы. Хорошо обученные и оснащенные силы Франции чрезмерно перегружены размещением войск в Африке. У Германии на бумаге есть тяжелые танковые и артиллерийские силы, которые можно бросить в бой, но правительственные надзорные службы заявляют, что армии недостает необходимого оборудования.

Хотя в прошлом году во влиятельном отчете американского исследовательского центра RAND говорилось, что Великобритания может быстро подготовить к бою бронетанковые войска, также отмечалось, что британская армия сокращается. В связи с тем, что Британия вводит в строй

два новых авианосца, финансирование сухопутных войск оказалось в сложных условиях.