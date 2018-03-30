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Противолодочная авиация ВМФ РФ впервые провела «охоту» за подлодками на учениях в Краснодарском крае
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Противолодочная авиация ВМФ РФ впервые провела «охоту» за подлодками на учениях в Краснодарском крае 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В роли «охотника» за подлодками выступил Ту-142. Все поставленные задачи были выполнены успешно.
Противолодочная авиация Военно-морского флота РФ впервые «охотится» за подлодками противника в Средиземном море в ходе учений.
Роль охотника выполняет Ту-142. На вооружении у него пара десятков радиоакустических буев, торпеды, ракеты, морские мины и глубинные бомбы — ни дизельным, ни атомным субмаринам не спрятаться не скрыться.
Экипажам под прикрытием истребителей удается обнаружить вражескую подлодку. Ее координаты тут же передают кораблям постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Задачи учений были успешно выполнено.
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