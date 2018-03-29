Подразделения морской авиации ВМФ России провели летно-тактическое учение по поиску и обнаружению подводных лодок.

Истребительное авиационное прикрытие самолетов осуществляли экипажи истребителей Су-30СМ

В ходе плановых мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения подразделения морской авиации ВМФ России провели летно-тактическое учение по поиску и обнаружению подводных лодок.

Противолодочные самолеты Ту-142 взлетев с одного из аэродромов на территории Российской Федерации, отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации подводных лодок в юго-восточной части Средиземного моря.

В назначенном районе, экипажами самолетов были произведены тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации. Все задачи выполнялись в тесном взаимодействии с кораблями постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Истребительное авиационное прикрытие самолетов, задействованных в учении, осуществляли экипажи истребителей Су-30СМ морской авиации ВМФ России.