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В ракетном соединении ЗВО приступили к слаживанию боевых расчетов ЗРС С-400 «Триумф»
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В ракетном соединении ЗВО приступили к слаживанию боевых расчетов ЗРС С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На завершающем этапе военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям.
В ракетном соединении Западного военного округа, дислоцированном в Ленинградской области, приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
В ходе практических занятий военнослужащие отработают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению боевых пусков. Ракетчики проведут тренировки на комплексах управления и системах тактического обеспечения, а также усовершенствуют навыки работы на транспортно-заряжающих машинах.
На завершающем этапе военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям.
Кроме этого механики-водители ЗРС «Триумф» также будут совершенствовать навыки вождения военной техники в составе колонн по пересеченной местности и на скоростном участке в ходе совершения марша в ночное и дневное время.
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