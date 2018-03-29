В ракетном соединении ЗВО приступили к слаживанию боевых расчетов ЗРС С-400 «Триумф»

На завершающем этапе военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям.

В ракетном соединении Западного военного округа, дислоцированном в Ленинградской области , приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

В ходе практических занятий военнослужащие отработают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению боевых пусков. Ракетчики проведут тренировки на комплексах управления и системах тактического обеспечения, а также усовершенствуют навыки работы на транспортно-заряжающих машинах.

На завершающем этапе военнослужащие выполнят несколько учебных электронных пусков ракет по различным целям.

Кроме этого механики-водители ЗРС «Триумф» также будут совершенствовать навыки вождения военной техники в составе колонн по пересеченной местности и на скоростном участке в ходе совершения марша в ночное и дневное время.