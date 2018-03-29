Ещё
Бондарев заявил, что Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бондарев заявил, что Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу и не намерена нарушать. Об этом заявил в четверг глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев на брифинге для иностранных военных атташе.
"Россия ни разу за всю историю существования этого соглашения его не нарушила. Мы и дальше не намерены его нарушать, — подчеркнул сенатор. — Обеспечение безопасности в Европе нас очень интересует. Чем надежнее и спокойнее будет в регионе, тем лучше для всех".
По его словам, Москва также открыта к диалогу, в том числе с НАТО, по безопасности на Балтике.
"Все ругали Россию, что наши военные самолеты летают без включенных транспондеров, что из-за этого могут возникнуть непредвиденные ситуации в воздухе, — отметил глава комитета. — Это не так. С апреля 2017 года все самолеты летали с включенными транспондерами. Даже если на самолете не имеется такого оборудования, мы всегда выделяем борт сопровождения".
Бондарев отметил, что страны НАТО осуществляют полеты в территориальных водах без уведомления и включенного оборудования. «Мы же всегда показываем, куда летим», — заявил он.
Договор по открытому небу
Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его целями являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.
В практическом плане Договор по открытому небу предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами-участниками квотами наблюдательных миссий.
ТАСС: последние новости
США передали Южной Корее первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А Тральщики Северного флота провели учения по разминированию фарватера в Баренцевом море Более 1 тыс. военных одновременно десантировались в ходе учений в Рязанской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»25
Для россиян предложили ввести новый вид наказания141
В последний раз18
Британию встревожила российская «Мертвая рука»429
Чиновников наказали за банкет в день траура107
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение