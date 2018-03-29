Военнослужащие РЭБ российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям 

В ходе обучения они выполнят более 50 нормативов по разворачиванию специальной техники из походного положения в боевое, а также по подготовке комплексов и аппаратуры высокоскоростной широкодиапазонной радиоразведки к работе.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне Камхуд.
В ходе обучения военнослужащие выполнят более 50 нормативов по разворачиванию военной специальной техники из походного положения в боевое, а также по подготовке современных комплексов и аппаратуры высокоскоростной широкодиапазонной радиоразведки к работе.
Кроме того, в различных частотных режимах и метеоусловиях военнослужащие подразделений РЭБ будут осуществлять поиск и слежение за беспилотными летательными аппаратами (БЛА).
Основной задачей подготовки военнослужащих РЭБ является обучение их поиску и перехвату различных типов радиоданных современных комплексов связи, управления и разведки условного противника.
К практическим занятиям в полевых условиях привлечено более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной специальной техники, в том числе и БЛА.
Завершится подготовка военнослужащих подразделения РЭБ в Закавказье подавлением радиоэлектронных технических средств условного противника на дальности от 1 до 100 км с использованием современных комплексов радиоэлектронной борьбы.