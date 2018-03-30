Специалисты РЭБ Центрального военного округа заглушили средства связи условного противника на учении в Кемеровской области 

Учение началось в понедельник и завершится в конце недели. В нем задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения на полигоне Юргинский выполнили задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств условного противника.
В ходе розыгрыша тактического эпизода учения при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» специалисты определили и вывели из строя средства связи условного противника.
Учение началось в понедельник и завершится в конце недели. В нем задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.