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Специалисты РЭБ Центрального военного округа заглушили средства связи условного противника на учении в Кемеровской области
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Специалисты РЭБ Центрального военного округа заглушили средства связи условного противника на учении в Кемеровской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение началось в понедельник и завершится в конце недели. В нем задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения на полигоне Юргинский выполнили задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств условного противника.
В ходе розыгрыша тактического эпизода учения при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» специалисты определили и вывели из строя средства связи условного противника.
Учение началось в понедельник и завершится в конце недели. В нем задействованы около 2000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.
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