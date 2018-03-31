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Расчеты радиоэлектронной борьбы ЗВО защитили стратегические объекты Подмосковья
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Расчеты радиоэлектронной борьбы ЗВО защитили стратегические объекты Подмосковья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения РЭБ отработали практические действия в полевых условиях по прикрытию стратегических объектов от удара высокоточного оружия в Московской области.
Расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) отработали практические действия в полевых условиях по прикрытию стратегических объектов от удара высокоточного оружия в Московской области.
Личный состав подразделений РЭБ выполнил свыше 50 вводных задач радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и налетов авиации условного противника, а также подавления, нарушения управления и каналов связи его войск.
Занятия проводились с расчетами поступивших в 2017 году на вооружение округа комплексов «Москва», «Мурманск» и «Краснуха-4С».
Всего военнослужащие выполнили задачи на 30 различных комплексах, аппаратах и станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе отработали вопросы обороны аппаратных и станций при атаке диверсионных групп с применением отравляющих веществ и газов.
Практические занятия в полевых условиях являются одним из этапов подготовки к военному конкурсу «Электронный рубеж-2018» для военнослужащих подразделений РЭБ.
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