Прикрытие стратегических объектов отработали расчеты радиоэлектронной борьбы в Подмосковье

Расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) отработали выполнение прикрытия стратегических объектов от удара высокоточного оружия.

Подразделения РЭБ выполнили более 50-ти поставленных задач по радиоэлектронному прикрытию войск от ракетных ударов и налетов авиации условного противника с дальнейшим его подавлением, нарушением управления и каналов его связи.

В учениях принимали участие комплексы «Москва», «Мурманск», «Краснуха-4С». Всего 30 различных комплексов, аппаратов и станций РЭБ отработали оборону аппаратных и станций при атаке условных диверсионных групп с применением отравляющих газов и веществ.