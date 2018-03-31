Ещё
Прикрытие стратегических объектов отработали расчеты радиоэлектронной борьбы в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прикрытие стратегических объектов отработали расчеты радиоэлектронной борьбы в Подмосковье 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) отработали выполнение прикрытия стратегических объектов от удара высокоточного оружия.
Подразделения РЭБ выполнили более 50-ти поставленных задач по радиоэлектронному прикрытию войск от ракетных ударов и налетов авиации условного противника с дальнейшим его подавлением, нарушением управления и каналов его связи.
В учениях принимали участие комплексы «Москва», «Мурманск», «Краснуха-4С». Всего 30 различных комплексов, аппаратов и станций РЭБ отработали оборону аппаратных и станций при атаке условных диверсионных групп с применением отравляющих газов и веществ.
Практические занятия в полевых условиях — один из этапов подготовки к военному конкурсу «Электронный рубеж-2018» для военнослужащих подразделений РЭБ, сообщает Минобороны России.
ТК «Звезда»: последние новости
Подразделения морской авиации ВМФ России провели летно-тактическое учение по поиску и обнаружению подводных лодок. Команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем Всеармейской олимпиады по иностранному языку Военные инженеры ЮВО готовы к весенним паводкам
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли «более жесткий» вариант ответа России271
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»101
Раскрыты заработки на реалити-шоу60
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово40
Украинский бюджет недосчитался крупной суммы66
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение