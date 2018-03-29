Бондарев: Россия ни разу не нарушила РСМД по дальности пусков баллистических ракет

Представитель Совфеда на встрече с иностранными военными атташе подчеркнул соблюдение РФ международных обязательств.

«У каждой страны есть космические аппараты, которые позволяют в реальном масштабе времени оценить место пуска, дальность пуска и определить, есть ли нарушения со стороны России в этих соглашениях. Но пока никто их не показал», — подчеркнул он.

И добавил, что Российская Федерация ни разу не нарушила РСМД, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет.