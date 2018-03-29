На Ямале открыли школу по подготовке пилотов малой авиации

Федерация лёгкой и сверхлёгкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа «Крылья Арктики» открыла школу пилотов в Салехарде . Об этом сообщается на официальном сайте органов власти ЯНАО.

В школе после нескольких месяцев обучения любой желающий может получить лицензию пилота лёгкой и сверхлёгкой авиации. Специально для этого руководителями федерации «Крылья Арктики» были приглашены преподаватели из Омска , обучающие в настоящее время группу из первых шести желающих получить удостоверение пилота малой авиации.

По словам председателя федерации Юрия Суендукова, вопросы по обучению пилотированию обсуждали с самого начала образования федерации. Сейчас создана необходимая база, есть учебный самолёт «Аэропракт», приглашены преподаватели. «Каждый ученик обязан налетать 28,5 часа, в том числе это и самостоятельные вылеты без инструктора», — добавил он.

После обучения в Салехарде курсанты отправятся в Омск для сдачи в учебном центре финального экзамена, после которого они получат свидетельство пилота сверхлёгкого воздушного судна.

Срок обучения составляет примерно 2 месяца — 1,5 месяца теории и около 10 дней практических вылетов. После получения документов о завершении обучения пилот сверхлёгкого воздушного судна может продолжать обучение и получать лицензии пилотирования на другие типы воздушных судов.

«Для кого-то обучение — это хобби. Люди стремятся приобрести собственные суда и летать для удовольствия. Я хочу получить лицензию пилота, чтобы потом связать свою трудовую деятельность с авиацией», — рассказал один из учащихся, у которого сегодня состоялся первый самостоятельный вылет. По его словам, учиться интересно, самолёты лёгкие к пониманию, трудной остаётся только посадка воздушного судна.

Кроме того, в федерации в центре внешкольной работы один из пилотов организовал авиамодельный кружок для детей. В кружке дети знакомятся с основами аэродинамики, разрабатывают и собирают собственные модели самолётов и соревнуются за звание лучшего пилота кружка.

Федерация лёгкой и сверхлёгкой авиации Ямало-Ненецкого автономного округа «Крылья Арктики» имеет четыре самолёта Л-42М и учебно-тренировочный самолёт А-22 «Аэропракт». На них летчики патрулируют пожароопасные участки округа, что особенно необходимо в летнее время, оказывают содействие научно-исследовательским и экологическим экспедициям на всей территории округа, включая и самые северные районы, такие как остров Белый, остров Вилькицкого и Гыданский полуостров. По характеристикам самолёты могут на одной заправке преодолеть расстояние до 1700 километров, что делает их довольно востребованными.