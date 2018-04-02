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В Западном военном округе началось учение по применению экипажей армейской авиации ЗВО в тушении крупных лесных пожаров
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В Западном военном округе началось учение по применению экипажей армейской авиации ЗВО в тушении крупных лесных пожаров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение двух недель в рамках учения экипажи выполнят более 100 вертолето-вылетов с отработкой задач по забору воды и сбросу ее на средние и крупные очаги возгорания в лесном массиве и на открытых площадках.
В Западном военном округе (ЗВО) началось учение по применению экипажей армейской авиации в тушении крупных лесных пожаров.
В ходе учения экипажи современных боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 на практике отработают полеты с проведением поисково-спасательных работ над водной поверхностью и на низких высотах, а также с грузом на внешней подвеске, выполнят забор воды из водоема беспосадочным способом и отработают применение специального устройства для тушения пожаров с воздуха ВСУ-5А.
Специальное подвесное устройство ВСУ-5А вмещает в себя до 5 т воды, что значительно отражается на общей массе вертолета и технике пилотирования боевой машины. К выполнению данного вида подготовки допущены лишь наиболее подготовленные экипажи, имеющие квалификационную категорию не ниже «летчик 2 класса», а также опыт полетов с подвешенным грузом.
В течение двух недель в рамках учения экипажи выполнят более 100 вертолето-вылетов с отработкой задач по забору воды и сбросу ее на средние и крупные очаги возгорания в лесном массиве и на открытых площадках.
По окончании учения экипажи армейской авиации ЗВО получат допуски для тушения лесных пожаров.
В составе армейской авиации ЗВО уже имеются подготовленные для тушения крупных лесных пожаров экипажи, командование авиаполков регулярно взаимодействует с региональным управлением МЧС России и находится в постоянной готовности оказать помощь и содействие в мероприятиях по ликвидации различных очагов возгорания.
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