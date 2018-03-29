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Пуск авиационной ракеты на учениях «Ладога-2018»: эксклюзивные кадры
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Пуск авиационной ракеты на учениях «Ладога-2018»: эксклюзивные кадры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На военном аэродроме Бесовец в Карелии прошли учения с истребительной авиацией ЗВО «Ладога-2018».
В Карелии пилоты объединения ВВС и ПВО Западного военного округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 провели боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработали элементы воздушного боя.
«Около 50 летчиков-истребителей совершенствовали навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток», — сообщили в Минобороны РФ.
И добавили, что пилоты выполнили одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускал световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые уничтожали все обнаруженные цели.
Как сообщают в ведомстве, особенность проводимых учений заключалась в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информировались и самостоятельно осуществляли ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе.
По итогам боевых стрельб, молодые летчики получат допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства РФ.
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