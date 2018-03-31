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Летные экипажи Западного военного округа вернулись на базовые аэродромы после завершения учения «Ладога-2018»
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Летные экипажи Западного военного округа вернулись на базовые аэродромы после завершения учения «Ладога-2018» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После разбора всех этапов учения квалификационной комиссией ЗВО молодые летчики получат допуск по охране воздушного пространства Российской Федерации».
После успешного завершения летно-тактического учения (ЛТУ) «Ладога-2018» летные экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) выполнили перелет на базовые аэродромы, расположенные в Курской, Тверской и Воронежской областях.
В учении над акваторией Ладожского озера было задействовано более 50 самолетов бомбардировочной и истребительной авиации ЗВО. В рамках ЛТУ экипажи МиГ-29СМТ, Миг-31БМ, Су-34 и различных модификаций Су-27 выполнили боевые стрельбы, пуски управляемых ракет и ряд элементов воздушного боя. Летчики отрабатывали задачи, действую одиночно, в составе пар, звеньев и групп.
Также в места постоянной дислокации возвращен инженерно-технический состав, техника и наземное спецоборудование для обеспечения полетов боевых самолетов на необорудованных аэродромах.
По итогам боевых стрельб, после разбора всех этапов учения квалификационной комиссией ЗВО молодые летчики получат допуск по охране воздушного пространства Российской Федерации.
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