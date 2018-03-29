Ещё
Элементы воздушного боя на учениях «Ладога-2018» показали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Элементы воздушного боя на учениях «Ладога-2018» показали на видео 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Карелии продолжаются учения авиации Западного военного округа «Ладога-2018». В среду, во второй день учений, летчики отрабатывали элементы воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
В «Ладоге-2018» принимают участие около пятидесяти летчиков-истребителей авиационных частей ЗВО. Учения проходят на самолетах МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ и Су-27 различных модификаций на высоте более десяти тысяч метров.
Взлетают военные летчики с аэродрома Бесовец, что под Петрозаводском, как днем, так и ночью. Они отрабатывают навыки по обнаружению условного противника и его уничтожению. Учатся выполнять самое сложное задание, когда ведущий авиазвена сбрасывает световую бомбу, а ведомые должны уничтожить на земле все обнаруженные объекты.
— Летчики осваивали навыки по использованию прицельно-навигационного и ракетно-артиллерийского оборудования, которые необходимы для полной реализации боевых возможностей для поражения условного противника, — прокомментировал командир эскадрильи Илья Терешник.
Особенность «Ладоги-2018» в том, что о местоположении целей и их характеристиках пилоты до получения сигнала не знают. Они сами ищут и перехватывают воздушные цели в зоне боевого дежурства.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ: В контролируемые США районы в Сирии прибывает тяжелая техника В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России Американцы нарисовали комиксы о поражении НАТО от России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово80
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»148
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну62
В последний раз31
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми53
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение