Элементы воздушного боя на учениях «Ладога-2018» показали на видео

Карелии продолжаются учения авиации Западного военного округа «Ладога-2018». В среду, во второй день учений, летчики отрабатывали элементы воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В «Ладоге-2018» принимают участие около пятидесяти летчиков-истребителей авиационных частей ЗВО. Учения проходят на самолетах МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ и Су-27 различных модификаций на высоте более десяти тысяч метров.

Взлетают военные летчики с аэродрома Бесовец, что под Петрозаводском , как днем, так и ночью. Они отрабатывают навыки по обнаружению условного противника и его уничтожению. Учатся выполнять самое сложное задание, когда ведущий авиазвена сбрасывает световую бомбу, а ведомые должны уничтожить на земле все обнаруженные объекты.

— Летчики осваивали навыки по использованию прицельно-навигационного и ракетно-артиллерийского оборудования, которые необходимы для полной реализации боевых возможностей для поражения условного противника, — прокомментировал командир эскадрильи Илья Терешник.

Особенность «Ладоги-2018» в том, что о местоположении целей и их характеристиках пилоты до получения сигнала не знают. Они сами ищут и перехватывают воздушные цели в зоне боевого дежурства.