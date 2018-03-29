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В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации
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В ЦНИИ ВВС рассказали об уникальных разработках Минобороны в области беспилотной авиации 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Представитель Центрального научно-исследовательского инститцта Военно-воздушных сил Минобороны рассказал ведущему программы «Военная приемка» о разработке уникальной беспилотной авиации, способной удивить весь мир.
Заместитель начальника отдела научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС МО РФ майор Александр Немов рассказал ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, какими новыми разработками в области беспилотной авиации Россия удивит весь мир в ближайшее время.
«В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине», — поделился Немов.
Он также добавил, что данный комплекс будет обладать возможностью применения как управляемых, так и неуправляемых авиационных средств поражения.
Таким образом, перспективный беспилотник сможет с одной стороны стелиться над поверхностью подобно крылатой ракете и при этом совершать сверхзвуковой полет. Стоит отметить, что подобных БПЛА нет ни в одной армии мира.
ЦНИИ ВВС контролирует работу конструкторских бюро, которые занимаются разработками новых самолетов и беспилотников. Именно специалисты Центрального научно-исследовательского института объясняют, каким требованиям должны отвечать новые машины и какое вооружение иметь. И именно ЦНИИ ВВС будет посвящен новый выпуск «Военной приемки».
Съемочная группа программы отправится в секретные лаборатории, многие из которых до этого момента ни разу не показывали широкой аудитории. Также зрители впервые увидят уникальные разработки для новейших самолетов и вертолетов, включая кабину истребителя 5-го поколения Т-50 и уникальную нашлемную систему целеуказания и прицеливания для современных вертолетов. Еще одним направлением ЦНИИ ВВС является расследование всех авиакатастроф. Не пропустите новый выпуск программы
в воскресенье 1 апреля в 09:55 на телеканале «Звезда».
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