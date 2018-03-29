НАТО повысит численность войск реагирования на «российскую угрозу»

США настаивают на том, чтобы европейские союзники повысили боевую готовность войск НАТО , сделав их более оперативными.

«Если бы Европа вступила в конфликт с Россией , только несколько тысяч из более чем одного миллиона военнослужащих в ее армиях были бы готовы к быстрому развертыванию», — со ссылкой на военных сообщает The Wall Street Journal

США намерены повысить боевую готовность, чтобы 30 тыс. военнослужащих, а также дополнительные самолеты и военно-морские корабли могли достичь потенциального места бедствия в течение 30 дней после того, как командующие НАТО приведут силы в боевую готовность.

В Европе более 1 млн человек служат в войсках НАТО, но лишь немногие из их боевых формирований могут быть развернуты в течение 30 дней. США выступают за то, чтобы на территории ЕС размещалось больше армейских батальонов, готовых быстро двигаться.

«Повышение готовности союзников перед лицом новых угроз со стороны России стало приоритетом министра обороны США Джима Мэттиса . Он рассказал, что организация Североатлантического договора должна ускорить принятие решений, улучшить свою способность к перемещению сил и блоков, готовых для развертывания», отмечает издание.

Официальные лица НАТО заявили, что существует общее признание позиции США, и союзники надеются достичь соглашения до саммита лидеров в июле. Предложение США обязало бы Североатлантический Союз иметь 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 морских кораблей, готовых к развертыванию. Это около 30 тыс. военнослужащих и более 360 истребителей.

Во время холодной войны американские планы предусматривали перемещение 10 американских дивизий — около 200 тыс. военнослужащих — в Европу за 10 дней.

«Идея состоит в том, чтобы получить настрой на готовность, определить силы, где готовность должна быть повышена, но распространить это среди стран», — сказал Ханс Биннендейк, соавтор доклада о реагировании НАТО.