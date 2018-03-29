Мнение: НАТО лукавит, говоря о несоответствии своего потенциала «угрозе РФ»

Чиновники отмечают, что почти у всех европейских членов НАТО есть проблемы с боеготовностью. Например, Греция Турция содержат крупные войска, но они не обучены размещению в зонах конфликта за границей. Германия обладает значительными танковыми и артиллерийскими силами, но представители правительства страны заявляют о нехватке оборудования.

По данным газеты, США выступают за активизацию боеготовности и хотят удостовериться, что по меньшей мере 30 тысяч военных, 30 военных кораблей и более 360 истребителей смогут достигнуть нужной точки в течение 30 дней.

Издание со ссылкой на чиновников отмечает, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил НАТО о необходимости ускорить принятие решений, повысить возможности переброски сил и удостовериться, что у альянса есть силы, готовые к оперативному развертыванию.

Ранее сообщалось, что страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков высказал мнение о том, почему сейчас на Западе так много говорят о «российской военной угрозе» и о том, насколько страны НАТО готовы этой «угрозе» противостоять.

"Утверждается, что военный потенциал НАТО не в полной мере соответствует масштабу «угрозы» со стороны нашей страны. Здесь — понятное лукавство, связанное, прежде всего, с тем, что США тратят огромные деньги на оборону и требуют, чтобы европейские союзники также выделяли огромные средства на вооружение, обеспечивали расширенное «сдерживание» и передовое военное присутствие вблизи российских границ. Провоцируется очередной виток напряженности, утверждается, что угрозы существенные, и НАТО надо тратить еще больше денег на вооружения, заниматься военными приготовлениями", — сказал Сергей Ермаков.

По его словам, приоритет при этом отдается повышению боевой мощи перебрасываемых подразделений.

"Разрабатывается «план военного Шенгена», чтобы на территории Европы американские вооруженные силы могли быстро перебазироваться с места на место. Прежде всего, имеется в виду — на восточный фланг, то есть вблизи российских границ. То есть речь идет о том, что надо перебрасывать еще и тяжелую технику — основные боевые танки, БМП, крупнокалиберную артиллерию. И эти приготовления идут полным ходом", — отметил эксперт.

Он предположил, какова главная цель всех этих действий.

"Это еще одна попытка руководства Запада в рамках «сдерживания России» получить дополнительный инструментарий — военную силу, чтобы давить на российское руководство. Это так называемый «диалог с позиции силы», о котором говорят американцы", — заключил Сергей Ермаков.

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