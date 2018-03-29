Для экипировки «Ратник-3» создают высокоточный снайперский патрон

Как передает РИА Новости, директор компании-разработчика ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил о завершении научно-исследовательские работ и начале ОКР по проекту боевого комплекта третьего поколения. Они касаются систем управления связи, разведки, наведения, дальнеметрирования и поражения.

В частности создается и «новое баллистическое решение».

— Полностью на российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок, — уточнил Дмитрий Семизоров. — Мы попробуем закончить все эти ОКРы в рамках новой госпрограммы вооружения (2018-2027 годы).

Справка «РГ»

Экипировка «Ратник-3» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов боевого ножа и тактических перчаток. В частности она включает в себя экзоскелет, шлем с выводом изображения на внутреннюю сторону очков, меняющий окраску камуфляж.