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Для экипировки «Ратник-3» создают высокоточный снайперский патрон
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Для экипировки «Ратник-3» создают высокоточный снайперский патрон 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как передает РИА Новости, директор компании-разработчика ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил о завершении научно-исследовательские работ и начале ОКР по проекту боевого комплекта третьего поколения. Они касаются систем управления связи, разведки, наведения, дальнеметрирования и поражения.
В частности создается и «новое баллистическое решение».
— Полностью на российских комплектующих. Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок, — уточнил Дмитрий Семизоров. — Мы попробуем закончить все эти ОКРы в рамках новой госпрограммы вооружения (2018-2027 годы).
Справка «РГ»
Экипировка «Ратник-3» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов боевого ножа и тактических перчаток. В частности она включает в себя экзоскелет, шлем с выводом изображения на внутреннюю сторону очков, меняющий окраску камуфляж.
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