На Кубани закрыли сайты, предлагавшие «откосить» от армии

Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара проведена проверка соблюдения требований ФЗ о воинской обязанности и военной службе.

Установлено, что на двух сайтах размещена информация, в которой предлагалось получить освобождение от воинской службы за плату с последующим получением военного билета.

Прокуратура округа обратилась в суд с заявлениями о признании указанной информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.