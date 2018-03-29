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На Кубани закрыли сайты, предлагавшие «откосить» от армии
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На Кубани закрыли сайты, предлагавшие «откосить» от армии 

АиФ — Юг 45 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара проведена проверка соблюдения требований ФЗ о воинской обязанности и военной службе.
Установлено, что на двух сайтах размещена информация, в которой предлагалось получить освобождение от воинской службы за плату с последующим получением военного билета.
Прокуратура округа обратилась в суд с заявлениями о признании указанной информации, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению.
Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу, направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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