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Около 200 военнослужащих примут участие в соревнованиях по альпинизму в Красноярском крае
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Около 200 военнослужащих примут участие в соревнованиях по альпинизму в Красноярском крае 

ТАСС 49 минут назад
КРАСНОЯРСК, 29 марта. /ТАСС/. Около 200 военнослужащих станут участниками начавшегося в четверг первого всеармейского конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш-2018». Соревнования пройдут в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.
"Соревнования стартуют сегодня на территории природного парка «Ергаки» в горах Западных Саян в Красноярском крае. В них примут участие около 200 военнослужащих", — сказал собеседник агентства.
В конкурсе примут участие команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, военных округов, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова Также вне общего зачета маршрут конкурса пройдет сборная команда Вооруженных сил РФ по ски-альпинизму.
Маршрут, который предстоит пройти командам, пролегает на дистанции 50 километров с набором высоты до 4 тысяч метров. При прохождении маршрута команды должны выполнять специальные задания: пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность. Завершится конкурс 2 апреля.
Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъемом на лыжах с камусом и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы (фрирайд).
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