Снайперская винтовка «Ратника-3» получит новый патрон

«НИР (научно-исследовательские работы) по «Ратнику-3» закрыты. С 2018 года начаты отдельные ОКР (опытно-конструкторские разработки), в частности, по системе управления связи, разведки и системе поражения. Это новый патрон — новое баллистическое решение», — передает РИА «Новости» слова Семизорова.

Он подчеркнул, что эта разработка будет состоять полностью из российских комплектующих. «Это будет патрон для высокоточных снайперских винтовок. Мы попробуем закончить все эти ОКРы в рамках новой госпрограммы вооружения (2018-2027 годы)», — рассказал директор предприятия-разработчика. По его словам, ЦНИИТОЧМАШ планирует завершить все опытно-контсрукторские работы (ОКР) по экипировке третьего поколения «Ратник-3» к 2027 году.

«Там разные сроки завершения. Вы должны понимать, что развитие системы экипировки — это развитие всех систем. Окончательно — до последнего винтики и болтика — мы попробуем закончить в рамках текущей ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы — прим. ВЗГЛЯД)», — передает ТАСС слова Семизорова.

Он отметил, что научно-исследовательские работы (НИР) по «Ратнику-3» завершились.

«Сейчас в рамках гособоронзаказа начинается отдельные опытно-конструкторские работы, начиная с 2018 года», — рассказал Семизоров, уточнив, что это работы по системе поражения, по системе управления и связи.

«По системе поражения ОКР будет открыт, мы согласовали все вопросы. Еще одна одна идет по системам разведки наведения и дальнеметрирования. По системе управления тоже ОКР идет», — сказал он.

Отвечая на вопрос по системе инфракрасной маскировки для «Ратник-3», которая сможет спрятать бойца даже от вертолета в поле, директор предприятия сообщил: «В рамках НИР по „Ратник-3“ этот вопрос был рассмотрен. Сейчас такие предложения в концепцию развития боевой экипировки включены, но мы эту работу продолжаем в инициативной порядке. Технический задел собираем».