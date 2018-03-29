Разработчик рассказал о сверхсовременном патроне для «Ратник-3» 

Глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров рассказал, что высокоточная снайперская винтовка, которая войдёт в комплект экипировки «Ратник-3», получит сверхсовременный патрон, сообщает ФАН. По словам Семизорова, научно-исследовательские работы по «Ратнику-3» завершены.
Он также заявил, что с 2018 года начаты отдельные опытно-конструкторские разработки, в том числе по системе управления связи, разведке и системе поражения.
«Это новый патрон — новое баллистическое решение», — отметил Семизоров.
Как уточнил разработчик, патрон будет состоять только из комплектующих российского производства.
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