Разработчик рассказал о сверхсовременном патроне для «Ратник-3»

Он также заявил, что с 2018 года начаты отдельные опытно-конструкторские разработки, в том числе по системе управления связи, разведке и системе поражения.

«Это новый патрон — новое баллистическое решение», — отметил Семизоров.

Как уточнил разработчик, патрон будет состоять только из комплектующих российского производства.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале началась проверка боеготовности ракетных войск.