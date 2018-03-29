В Севастополе пройдет акция памяти героев первой обороны города

Утром на площади Нахимова состоится митинг Памяти, посвященного участникам обороны Севастополя в 1854-1855 гг. В нем примут участике правительство и Заксобрание города, сотрудники государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. После чего пройдет торжественное возложение цветов к Памятнику, сообщает пресс-служба музея.

В 11:00 начнется проведение молебна по воинам, павшим в оборону Севастополя и возложение цветов к месту захоронения адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомин, П. С. Нахимова.

Акция завершится в 13:30.