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В Севастополе пройдет акция памяти героев первой обороны города
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Севастополе пройдет акция памяти героев первой обороны города 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Утром на площади Нахимова состоится митинг Памяти, посвященного участникам обороны Севастополя в 1854-1855 гг. В нем примут участике правительство и Заксобрание города, сотрудники государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. После чего пройдет торжественное возложение цветов к Памятнику, сообщает пресс-служба музея.
В 11:00 начнется проведение молебна по воинам, павшим в оборону Севастополя и возложение цветов к месту захоронения адмиралов М. П. Лазарева, В. А. Корнилова, В. И. Истомин, П. С. Нахимова.
Акция завершится в 13:30.
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