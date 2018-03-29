Мэй выделила 850 млн долларов на новое поколение ядерных подлодок

Британская программа ядерных подводных лодок получила дополнительно 850 млн долларов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что это поможет сохранить страну «в безопасности».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что направление дополнительного финансирования на новые атомные подводные лодки поможет сохранить страну «в безопасности» в условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Россией после якобы «нападения» на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь с применением химического оружия в Солсбери, сообщает Financial Times

Деньги стали стимулом для министра обороны Гэвина Уильямсона , который просил казначейство повысить финансирование британским вооруженным силам.

«Мы с канцлером казначейства договорились, что министерство обороны будет иметь доступ к 600 млн фунтов стерлингов (850 млн долларов) в предстоящем финансовом году для программы ведомства по подводным лодкам «Дредноут», — заявила Тереза Мэй.

По ее словам, это обеспечит работу по созданию новых подводных лодок мирового класса в Великобритании в соответствии с графиком, и станет еще одним признаком глубокой приверженности правительства поддержанию безопасности Великобритании.

Известно, что новый класс субмарин «Дредноут» заменит стареющий класс «Авангард», на которых в настоящее время находятся ракеты «Трезубец».

Премьер-министр пояснила, что при добавлении 200 млн фунтов стерлингов в феврале общая сумма дополнительных денег для министерства обороны вырастет до 800 млн фунтов стерлингов в текущем финансовом году.

Напомним, накануне госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств о причастности Москвы к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

Комментируя инцидент в Солсбери, посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества.