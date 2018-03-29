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Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили корабли условного врага
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили корабли условного врага 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Противокорабельные комплексы «Бал» и «Берег» выполнили стрельбу по морским целям, имитирующим отряд кораблей условного противника.
Дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса «Бал» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели — отряд кораблей условного противника.
Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» развернули противокорабельную артиллерию на позиции, подготовили комплексы к стрельбе и провели артиллерийские стрельбы.
В свою очередь расчеты противокорабельного комплекса «Бал» совершили марш в назначенные районы, привели комплексы к бою, выполнили поиск цели и провели электронные — без фактической стрельбы — пуски ракет по обнаруженным объектам условного врага.
В качестве морской цели, имитирующей отряд кораблей противника, использовались специальные корабельные щиты-мишени.
Также во время сбора расчеты противокорабельных комплексов выполнили учебно-боевые задачи, в числе которых была маршевая подготовка, нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, а также задачи по разведке целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и управлению огнем.
Учения проведились в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигонах Черноморского флота на Кавказском побережье.
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