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В ВВО завершается подготовка к конкурсам «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
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В ВВО завершается подготовка к конкурсам «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году в программу конкурсов внесены изменения –— так, впервые при выполнении стрельбы из штатного вооружения танков и боевых машин пехоты корректировать огонь будут расчеты БЛА.
На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Сергеевский в Приморском крае завершается подготовка к стартам одних из самых зрелищных конкурсов по полевой выучке «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые состоятся в рамках окружного этапа соревнований.
В начале апреля сильнейшие экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 вступят в борьбу за право представлять округ на всеармейском этапе соревнований, который впервые пройдет на полигоне ДВОКУ.
В текущем году в программу конкурсов внесены изменения –— так, впервые в ходе выполнения практических стрельб из штатного вооружения танков и боевых машин пехоты корректировать огонь будут расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Помимо этого, танкисты будут поражать мишени при ведении стрельбы из закрытых огневых позиций.
Одной из особенностей конкурса «Суворовский натиск» станет выполнение участниками огневых задач совместно с минометными подразделениями.
Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов будут состязаться в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.
В программу конкурса также включено прохождение маршрута с препятствиями. Участники преодолеют эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, колейный мост.
При прохождении «Индивидуальной гонки» соревнующиеся преодолеют маршрут протяженностью 7 километров.
На огневом рубеже экипажи поразят мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели на дистанциях от 600 до 1800 метров.
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