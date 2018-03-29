В Хабаровском крае военные медики ВВО определят сильнейших на конкурсе «Военно-медицинская эстафета»

Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в спасении жизни условно раненого, осуществят его поиск и эвакуацию с линии огневого соприкосновения с условным противником.

В начале следующей недели на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае , стартует окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета».

Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в спасении жизни условно раненого, осуществят его поиск и эвакуацию с линии огневого соприкосновения с условным противником.

В ходе состязания военные медики должны в кратчайшие сроки обнаружить раненого военнослужащего, наложить ему кровоостанавливающий жгут, оттащить в безопасное место, наложить первичную давящую повязку и вынести с поля боя.

Маршрут эвакуации преодолевается ползком с перемещением условного раненного. На дистанции присутствуют естественные преграды и искусственные препятствия — завалы, воронки, проходы в инженерных заграждениях и колючей проволоке, моделирующие реальную ситуацию в условиях современного боя.

Кроме того, механики-водители продемонстрируют свои навыки в вождении многоцелевых тягачей легкобронированных на пересеченной местности. Упражнения выполняются на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.

Военные медики в ходе соревнований также выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия.

В конкурсе принимают участие военнослужащие как мужского, так и женского пола.