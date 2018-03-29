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В Хабаровском крае военные медики ВВО определят сильнейших на конкурсе «Военно-медицинская эстафета»
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В Хабаровском крае военные медики ВВО определят сильнейших на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в спасении жизни условно раненого, осуществят его поиск и эвакуацию с линии огневого соприкосновения с условным противником.
В начале следующей недели на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, стартует окружной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета».
Участники конкурса продемонстрируют свое мастерство в спасении жизни условно раненого, осуществят его поиск и эвакуацию с линии огневого соприкосновения с условным противником.
В ходе состязания военные медики должны в кратчайшие сроки обнаружить раненого военнослужащего, наложить ему кровоостанавливающий жгут, оттащить в безопасное место, наложить первичную давящую повязку и вынести с поля боя.
Маршрут эвакуации преодолевается ползком с перемещением условного раненного. На дистанции присутствуют естественные преграды и искусственные препятствия — завалы, воронки, проходы в инженерных заграждениях и колючей проволоке, моделирующие реальную ситуацию в условиях современного боя.
Кроме того, механики-водители продемонстрируют свои навыки в вождении многоцелевых тягачей легкобронированных на пересеченной местности. Упражнения выполняются на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 км 200 м с естественными и искусственными препятствиями.
Военные медики в ходе соревнований также выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия.
В конкурсе принимают участие военнослужащие как мужского, так и женского пола.
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