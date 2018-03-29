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В Великобритании списали головной вертолетоносец HMS Ocean
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В Великобритании списали головной вертолетоносец HMS Ocean 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Место флагмана займет новый авианосец HMS Queen Elizabeth, сообщает издание navaltoday.com.
Торжественная церемония списания корабля прошла на военной базе Девенпорт. Но на этом военная история вертолетоносца не заканчивается. HMS Ocean пройдет частичную процедуру демилитаризации и отправится в Бразилию.
Информация о том, что HMS Ocean передадут Бразилии, появилась еще год назад. Министерство обороны Соединенного королевства предложило ей корабль на замену ранее списанного авианосца Sao Paulo. Бразилия пыталась его ремонтировать, но потом оказалось, что затраты превысят финансовые возможности ВМС. Поэтому корабль решили продать на слом и приобрести британский HMS Ocean. Его стоимость — 84 миллиона фунтов стерлингов.
— Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону, прокомментировал Клаус Уокер, глава Управления по продаже оборонного оборудования при минобороны Великобритании.
Вертолетоносец HMS Ocean предназначен для переброски десанта и поддержки в проведении десантных операций. Заложили корабль 30 мая 1994 года, спустили на воду — в 1995-м, ввели в строй — в 1998 году. Крестной мамой корабля стала королева Великобритании Елизавета II. Команда — 250 человек, еще 180 человек — летный состав. На борту — пушки, три зенитных артиллерийских комплекса, четыре многоствольных пулемета, радары, система поверхностного наблюдения. На палубе могут разместиться 18 вертолетов.
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