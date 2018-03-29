В Санкт-Петербурге психологи ЗВО обменялись опытом с коллегами из других силовых структур

В рамках учебно-методического сбора проведен «круглый стол», в ходе которого военные психологи рассмотрели направления совершенствования профессиональных навыков для формирования готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел учебно-методический практикум по профессиональной деятельности военных психологов Западного военного округа (ЗВО) и их коллег из других силовых структур.

В ходе сбора были подведены итоги работы специалистов психологической службы, обсуждены основные направления повышения эффективности их работы, а также изучены новые перспективные методы психологического сопровождения своих подопечных.

Планом сбора были предусмотрены профессиональные мастер-классы, направленные на освоение новых знаний, умений и навыков по основным направлениям психологической работы — психодиагностики, психологической подготовки, психологической профилактики и коррекции, психологической помощи при кризисных состояниях. Ведущие тренингов — практикующие психологи, профессорско-преподавательский состав вузов Санкт-Петербурга, представители общественных организаций.

МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Один из основных этапов сбора — обмен опытом между ведущими военными психологами соединений, учебных центров и воинских частей и специалистами психологической работы управления МЧС концерна Росэнергоатом , а также других силовых структур, дислоцирующихся в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Этот этап сбора состоялся в окружном Доме офицеров в форме «круглого стола», в ходе которого военные психологи обменялись опытом по повышению психологической адаптации и устойчивости военнослужащих всех уровней, рассмотрели направления совершенствования профессиональных навыков психологов для формирования готовности личного состава к выполнению поставленных задач.

Всего в сборе приняло участие около 100 специалистов психологической службы силовых структур.