Ростех представит более 200 образцов военной продукции на выставке ArmHiTec в Ереване

"В этом году предприятия Ростеха представят общей сложности свыше 200 образцов продукции военного назначения, среди которых более 100 видов боеприпасов, боевые машины для наземных войск, авиационная и вертолетная техника, средства связи и комплексы обеспечения безопасности, а также современные войсковые системы управления тактического звена", — сказал Гончаров.

Организатором единой российской экспозиции на ArmHiTec-2018 является "Рособоронэкспорт" , входящий в госкорпорацию «Ростех». На стенде спецэкспортера представлены, в частности, бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, боевые машины семейства «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С» и «Метис-М1», а также стрелковое оружие — автоматы Калашникова «сотой» серии и пулемет «Печенег».

Авиационный сегмент представлен сверхманевренными многоцелевыми истребителями Су-30МК и Су-35, военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, учебно-боевым Як-130, а также боевыми вертолетами Ми-28НЭ и Ка-52 и транспортниками Ми-171Ш и Ми-35М.

В Ростехе также сообщили, что с собственной экспозицией в ArmHiTec-2018 участвует и российский лидер в области промышленности боеприпасов и спецхимии — научно-производственный концерн «Техмаш» . Одну из ключевых позиций на его стенде займут реактивные снаряды к реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» производства НПО «Сплав» . Среди боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии ключевым экспонатом выставки стал разработанный «Техмашем» 125-мм танковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом. Боеприпас предназначен для стрельбы по современным модернизированным танкам, имеющим комбинированную защиту.