Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик попал под шасси российского самолета

Сотрудник сервисной компании Dnata (Dubai National Air Transport Association) пострадал в одном из аэропортов Лондона в результате нарушения правил технической безопасности. Инцидент произошел во время буксировки авиалайнера A319, принадлежащего авиакомпании «Россия» . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя российской авиакомпании.

Во время буксировки на вылет воздушного судна А319, выполняющего рейс FV6620 из Гатвика в Санкт-Петербург , была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы

— представитель АК «Россия».

Но это еще не все повреждения. Чтобы высвободить

из-под колеса российского самолета ногу сотрудника лондонского аэропорта, спасатели применили нештатное оборудование. Теперь восстановления требует и самолет.

Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб

— представитель АК «Россия».

В итоге пассажиров самолета высадили в здание аэровокзала и позже разместили в гостиницах. Чтобы вывезти их из Лондона, понадобится резервный самолет.