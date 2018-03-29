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Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик попал под шасси российского самолета
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Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик попал под шасси российского самолета 

360tv.ru 43 минуты назад
Сотрудник сервисной компании Dnata (Dubai National Air Transport Association) пострадал в одном из аэропортов Лондона в результате нарушения правил технической безопасности. Инцидент произошел во время буксировки авиалайнера A319, принадлежащего авиакомпании «Россия». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя российской авиакомпании.
Во время буксировки на вылет воздушного судна А319, выполняющего рейс FV6620 из Гатвика в  Санкт-Петербург, была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы
— представитель АК «Россия».
Но это еще не все повреждения. Чтобы высвободить
из-под  колеса российского самолета ногу сотрудника лондонского аэропорта, спасатели применили нештатное оборудование. Теперь восстановления требует и самолет.
Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб
— представитель АК «Россия».
В итоге пассажиров самолета высадили в здание аэровокзала и позже разместили в гостиницах. Чтобы вывезти их из Лондона, понадобится резервный самолет.
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