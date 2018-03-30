Концерн «Калашников» построит в Крыму два судна

"В рамках выполнения поручения президента во втором полугодии текущего года планируется организация строительства двух судов на подводных крыльях в кооперации с концерном «Калашников», — сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

В пресс-службе крымского правительства уточнили ТАСС, что речь идет о кооперации концерна с феодосийским ФГУП «Судостроительный завод „Море“, который специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке.

В конце ноября 2017 года со ссылкой на газету „Коммерсант“ сообщалось, что верфь „Море“ передадут в управление концерну „Калашников“. По данным издания, „Калашников“ намерен развивать на предприятии строительство скоростных судов (в частности, для пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне — прим. ТАСС), строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы. Позже министр промышленной политики региона Андрей Васюта подтвердил ТАСС эти планы в области судостроения.

»Море" работает в Феодосии с 1938 года, с середины 1980 годов завод строил десантные корабли на воздушной подушке амфибийного типа «Зубр». Верфь передали в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года, в октябре 2015 года создали ФГУП «Судостроительный завод „Море“, куда вошли все активы верфи. Специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.