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В МИД призвали США прекратить военные учения на Корейском полуострове
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В МИД призвали США прекратить военные учения на Корейском полуострове 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи не способствуют поддержанию мирной обстановки на Корейском полуострове и было бы хорошо, если бы они прекратились немедленно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"Начавшиеся 1 апреля учения Вашингтона и Сеула вступают в противоречие с этой задачей, не способствуют поддержанию спокойной мирной обстановки в регионе", — сказал он, выступая на Московской конференции по безопасности.
В то же время российский дипломат указал, что есть и позитивная динамика — по сравнению с прошлым годом учения не столь масштабные и это соответствует идее о постепенном отказе от военной активности в регионе.
"В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы она (военная активность США и Южной Кореи — ред.) была прекращена немедленно ", — отметил Бурмистров.
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