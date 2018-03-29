Из главного корпуса челябинского вуза эвакуировали студентов

В главном корпусе Южно-Уральского госуниверситета на проспекте Ленина, 67 объявили пожарную тревогу. Из восточного крыла здания эвакуировали всех студентов. В вузе сообщили, что это плановые учения.

На место прибыли пять пожарных машин.

— Проводится проверка пожарной сигнализации. Она проходит постоянно в разных корпусах университета, — прокомментировал пресс-секретарь ЮУрГУ Дмитрий Руденок.