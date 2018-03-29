Из главного корпуса челябинского вуза эвакуировали студентов 

В главном корпусе Южно-Уральского госуниверситета на проспекте Ленина, 67 объявили пожарную тревогу. Из восточного крыла здания эвакуировали всех студентов. В вузе сообщили, что это плановые учения.
На место прибыли пять пожарных машин.
— Проводится проверка пожарной сигнализации. Она проходит постоянно в разных корпусах университета, — прокомментировал пресс-секретарь ЮУрГУ Дмитрий Руденок.
27 марта в Челябинске прошли проверки в торговых комплексах. Администрация гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен» в челябинском ТРЦ «Алмаз» провела учения по эвакуации посетителей и персонала. Днём учения провели также в ТК «Кольцо» и ТК «Лайнер».