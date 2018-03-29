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Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс» 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
Соединения Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».
«Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»», — цитирует ТАСС слова командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева.
В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс «Ярс».
Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».
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