Новосибирским ракетчикам дали новые комплексы «Ярс»

«Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»», — цитирует ТАСС слова командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева

В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс «Ярс».

Первые ракетные комплексы «Ярс» приехали в Новосибирскую область в октябре 2013 года. Они заменили устаревшие комплексы «Тополь».