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ОАК и Минпромторг РФ утвердили тактико-техническое задание на Ил-276
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ОАК и Минпромторг РФ утвердили тактико-техническое задание на Ил-276 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Тактико-техническое задание на перспективный военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Министерством промышленности и торговли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО «Ил» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК).
"В настоящее время тактико-техническое задание (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Министерством промышленности и торговли. С Минобороны ТТЗ согласовано, финализировать его утверждение планируется не позднее второго квартала 2018 года", — рассказали в фирме Ильюшина.
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