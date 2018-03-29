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«Азимут» получит три самолёта SSJ 100 до конца апреля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Азимут» получит три самолёта SSJ 100 до конца апреля 

Ростовские Вести 43 минуты назад
Авиакомпания «Азимут», выступающая базовым перевозчиком ростовского аэропорта Платов, увеличит свой парк воздушных судов до восьми самолётов Sukhoi Superjet 100, передаёт ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании по инвестициям Эдуарда Теплицкого. По словам представителя авиаперевозчика, в настоящее время ожидается получение шестого лайнера. «В течение трёх недель парк увеличится до восьми самолётов», — уточнил Теплицкий добавив, что остальные самолёты должны поступить в апреле. В текущем месяце «Азимут» получил пятый Sukhoi Superjet 100. В планах перевозчика нарастить парк воздушных судов до 16 единиц к 2022 году и расширить географию полётов до стран дальнего зарубежья.
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