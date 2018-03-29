Прицельный огонь на 300 км/ч: «Аллигатор» и «Терминатор» уничтожили «противника» в ходе учений в Краснодарском крае

В мастерстве пилотирования соревнуются более ста летчиков.

Краснодарском крае проходят масштабные авиационные учения. Вертолеты и самолеты отрабатывают пилотирование в боевых условиях.

Вертолеты «Аллигатор» и «Терминатор» должны уничтожить живую силу, воздушные и наземные мишени условного противника на немыслимых скоростях до 300 км/ч. Каждое движение пилоты должны исполнить с поистине ювелирной точностью.

После короткой разведки в «бой» вступают экипажи штурмовиков, истребителей и бомбардировщиков. Перед ними поставлена задача пройти свыше 100 километров, преодолеть систему ПВО и уничтожить более 20-ти целей «врага». Расстояние между бортами равняется всего нескольким метрам, а условия учений максимально приближены к боевым.

В мастерстве пилотирования и поражения целей соревнуются больше сотни летчиков. Они должны найти мишень и атаковать ее с первого раза в любых условиях.