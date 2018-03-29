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Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Алагез» отработал оказание помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте
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Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота «Алагез» отработал оказание помощи аварийной подлодке, лежащей на грунте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки «аварийной подлодки», а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ.
В рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 экипаж спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Алагез» в акватории Авачинского залива провёл учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, в ходе которого была проверена готовность личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению.
Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-30. В ходе учения в морском полигоне аппарат был спущен на воду с судна-носителя и выполнил поиск стенд-макета подводной лодки, лежащего на глубине более 80 метров. Экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр и очистку комингс-площадки «аварийной подлодки», а затем осуществил подход к ней, закрепился на комингс-площадке и провел тренировку по выводу экипажа ПЛ.
В период проведения учения АС-30 осуществил пять стыковок со стенд-макетом подлодки. Объективный контроль за точностью работы глубоководников осуществлялся с использованием телеуправляемого подводного аппарата «Тайгер».
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