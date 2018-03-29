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Азербайджан забраковал российское оружие
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Азербайджан забраковал российское оружие 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В Азербайджане недовольны качеством поставляемого Россией оружия, отмечается в публикации базирующегося в Польше издания «Беларуская Праўда». На это обратил внимание военный блог bmpd.
Белорусское издание, ссылаясь на собственные источники, заявляет, что в конце 2017 года во время закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству Баку поднял вопрос и уделил особое внимание выполнению Россией своих обязательств по поставкам военной техники в Азербайджан в рамках выполненных и действующих контрактов.
Отмечается, что на заседании было высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2» и другого российского вооружения. Основные претензии заключались в «несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта».
Кроме этого, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. Также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Атака-М» и «Штурм-В».
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