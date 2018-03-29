Ещё
Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны 

Авторадио 15 минут назад
Российские генералы получат возможность летать по стране и за рубеж в салонах наивысшей комфортности за счет Минобороны. Соответствующий приказ военного ведомства будет подписан в ближайшее время. Как пишут «Известия», документ объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами. Уровень комфорта перевозки будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время служебных командировок смогут летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе зарубежных. Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать эконом-классом.
Авторадио: последние новости
На сайте Минобороны завершается интернет-голосование по названиям новейших российских вооружений Россия разместила ракеты на всех направлениях Утечку химического вещества заподозрили на американском сегменте МКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева507
Британцы ужаснулись супероружию России151
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ211
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово362
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине634
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение