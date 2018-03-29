Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны 

Российские генералы получат возможность летать по стране и за рубеж в салонах наивысшей комфортности за счет Минобороны. Соответствующий приказ военного ведомства будет подписан в ближайшее время. Как пишут «Известия», документ объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами. Уровень комфорта перевозки будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время служебных командировок смогут летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе зарубежных. Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать эконом-классом.