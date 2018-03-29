Ещё
Британия испугалась модернизации российской «Мертвой руки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Британия испугалась модернизации российской «Мертвой руки» 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Британские эксперты выразили опасения по поводу модернизации советской системы управления ядерным ударом «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой». Известный специалист по ядерному разоружению и сооснователь Международного движения за глобальный ноль Брюс Блэр рассказал, что данное оружие все еще существует и развивается, пишет Daily Star.
В то же время он одобрил наличие такой системы у России, так как в мире создается необходимый баланс сил. Как пишет таблоид, «Периметр» является последней защитой России в третьей мировой войне, обеспечивая гарантию ответного ядерного удара.
«Машина Судного дня» все еще в рабочем состоянии, предупредил Блэр.
Система «Периметр» — автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом. Он был разработан в СССР во время холодной войны.
Ранее в Минобороны России заявили, что национальная промышленность готова к производству необходимого количества новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
В ведомстве отметили, что все практические, научно‐технические и производственные проблемы уже пройдены, а необходимые производственные мощности подготовлены. «360» спросил у военных экспертов, чем отличается новинка от «Воеводы» (Р‐36 М).
360tv.ru: последние новости
Причиной экстренной посадки самолета «Саратовских авиалиний» стал отказ одного двигателя Коалиция Саудовской Аравии заявила о перехвате выпущенных из Йемена ракет Военный эксперт оценил американский комикс, где НАТО проигрывает России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджан забраковал российское оружие255
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ405
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине703
Число пострадавших в Кемерово возросло18
Россия приготовила ответ США49
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение