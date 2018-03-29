Британия испугалась модернизации российской «Мертвой руки»

Британские эксперты выразили опасения по поводу модернизации советской системы управления ядерным ударом «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой». Известный специалист по ядерному разоружению и сооснователь Международного движения за глобальный ноль Брюс Блэр рассказал, что данное оружие все еще существует и развивается, пишет Daily Star

В то же время он одобрил наличие такой системы у России , так как в мире создается необходимый баланс сил. Как пишет таблоид, «Периметр» является последней защитой России в третьей мировой войне, обеспечивая гарантию ответного ядерного удара.

«Машина Судного дня» все еще в рабочем состоянии, предупредил Блэр.

Система «Периметр» — автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом. Он был разработан в СССР во время холодной войны.

Ранее в Минобороны России заявили, что национальная промышленность готова к производству необходимого количества новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

В ведомстве отметили, что все практические, научно‐технические и производственные проблемы уже пройдены, а необходимые производственные мощности подготовлены. «360» спросил у военных экспертов, чем отличается новинка от «Воеводы» (Р‐36 М).