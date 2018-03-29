Новый самолет для региональных перевозок испытают в условиях Якутии

"Главная цель демонстрации первого опытного образца ТВС-2ДТС — продемонстрировать летные и технические возможности самолета, после которой эксперты авиакомпании «Полярные авиалинии» дадут комментарии по усовершенствованию модели для эксплуатации в арктических условиях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до 2025 года авиакомпания «Полярные авиалинии» получит около 200 самолетов ТВС-2ДТС. Полеты по местным маршрутам включают более 120 посадочных площадок и вертодромов и 32 аэропортов. В дальнейшем воздушное судно будут эксплуатировать на территории Байкальского региона, Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Новый самолет для региональной авиации разрабатывают акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» и ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина».

Самолет является модификацией самолета Ан-2, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новую кабину пилотов. Благодаря применению современного комплекса авионики, ТВС-2ДТС стал всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток.