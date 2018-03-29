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Министерство обороны оплатит российским генералам полеты первым классом
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Министерство обороны оплатит российским генералам полеты первым классом 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российские генералы получат возможность летать по России и за рубеж в салонах первого класса за счет Министерства обороны России. Об этом сообщила газета «Известия».
Как говорится в сообщении, соответствующий приказ военного ведомства будет подписан в ближайшее время.
Также сообщается, что в данный момент в Министерстве обороны завершают разработку проекта приказа министра обороны «Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов…». Данный документ позволит объединить в себе нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами.
Таким образом, уровень комфорта перелета будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время командировок по службе будут иметь возможность летать в салонах первого класса на рейсах разных авиакомпаний, в том числе и зарубежных.
Остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать
эконом-классом
По словам бывшего командующего фронтовой авиацией ВВС России
генерала-полковника
Николая Антошкина, повышение уровня класса билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку билет высокой стоимости всегда остается в продаже.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны взяло на пробу «Терминаторов» — боевые машины поддержки танков (БМПТ).
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