Министерство обороны оплатит российским генералам полеты первым классом

Российские генералы получат возможность летать по России и за рубеж в салонах первого класса за счет Министерства обороны России . Об этом сообщила газета «Известия».

Как говорится в сообщении, соответствующий приказ военного ведомства будет подписан в ближайшее время.

Также сообщается, что в данный момент в Министерстве обороны завершают разработку проекта приказа министра обороны «Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов…». Данный документ позволит объединить в себе нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами.

Таким образом, уровень комфорта перелета будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время командировок по службе будут иметь возможность летать в салонах первого класса на рейсах разных авиакомпаний, в том числе и зарубежных.

Остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать

эконом-классом

По словам бывшего командующего фронтовой авиацией ВВС России

генерала-полковника

Николая Антошкина , повышение уровня класса билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку билет высокой стоимости всегда остается в продаже.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны взяло на пробу «Терминаторов» — боевые машины поддержки танков (БМПТ).