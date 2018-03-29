Ещё
Армения заинтересована в укреплении военного сотрудничества с Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Армения заинтересована в укреплении военного сотрудничества с Китаем 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Ереван, 28 марта /Синьхуа/ — Армения видит потенциал укрепления военных связей с Китаем, Сербией и Польшей, заявил сегодня заместитель министра обороны Армении, председатель Государственного комитета по военной промышленности Давид Пахчанян на пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
"У нас особенно хорошие отношения с Сербией, которая имеет довольно развитую военную промышленность, и в настоящее время мы работаем над расширением сотрудничества в данной сфере с Китаем и Польшей", — сказал Д. Пахчанян. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Второй лайнер МС-21 готов к испытанию В Пекине выпущены номерные знаки для беспилотных автомобилей Китайский космический модуль "Тяньгун-1" вскоре сгорит в атмосфере Земли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева385
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР96
Работу по совместительству хотят запретить в РФ39
Кемеровский врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ34
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине605
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение