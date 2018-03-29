Армения заинтересована в укреплении военного сотрудничества с Китаем 

Ереван, 28 марта /Синьхуа/ — Армения видит потенциал укрепления военных связей с Китаем, Сербией и Польшей, заявил сегодня заместитель министра обороны Армении, председатель Государственного комитета по военной промышленности Давид Пахчанян на пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Арменпресс.
"У нас особенно хорошие отношения с Сербией, которая имеет довольно развитую военную промышленность, и в настоящее время мы работаем над расширением сотрудничества в данной сфере с Китаем и Польшей", — сказал Д. Пахчанян. —0—