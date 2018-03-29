В Подмосковье пройдут учения по поиску заблудившихся людей

"В районе деревни Курово (Сорочаны) Дмитровского муниципального района пройдут учения с органами управления, силами государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и взаимодействующих сторон по поиску потерявшихся людей в природной среде", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основная цель учений — отработка взаимодействия между спасателями и другими службами и ведомствами, среди которых Минздрав МВД , вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», Российский союз спасателей и добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт».

Участники учений будут отрабатывать ситуации с поиском людей, заблудившихся при разных обстоятельствах. В первом случае, по сценарию учения, будут искать человека, который заблудился в лесу и имеет с собой заряженный сотовый телефон. Тогда его ищут на земле, обходя район поиска пешком и на снегоходе.

Во втором случае специалисты будут искать лыжников, один из которых получил травму ноги и не может двигаться, но также имеет при себе средство связи. Поиск пострадавшего будет вестись с воздуха на вертолете.