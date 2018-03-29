Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных юристов с профессиональным праздником

Глава Министерства обороны РФ напомнил, что создание службы военных юристов «было связано с необходимостью обеспечить правовое регулирование деятельности армии и флота».

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных юристов с профессиональным праздником.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации! Дорогие ветераны! 29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День специалиста юридической службы», — говорится в поздравительном сообщении министра обороны, опубликованном на сайте ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, что «создание этой службы было связано с необходимостью обеспечить правовое регулирование деятельности армии и флота».

«Сегодня это одна из крупнейших юридических структур в нашей стране, специалисты которой решают важные государственные задачи. Среди них — обеспечение соблюдения законности в повседневной деятельности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, антикоррупционная и правовая экспертизы проектов нормативных правовых актов, участие в подготовке законопроектов и подзаконных актов в сфере строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, а также международного военного и военно-технического сотрудничества», — заявил глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, он уверен, «что и в дальнейшем высокий профессионализм и преданность делу позволят специалистам юридической службы способствовать повышению обороноспособности страны и укреплению престижа Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!», — резюмировал Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.