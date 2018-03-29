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Министр обороны России поздравил военных юристов с профессиональным праздником
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Министр обороны России поздравил военных юристов с профессиональным праздником 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что профессионализм и преданность делу позволяют специалистам юридической службы способствовать повышению обороноспособности страны и укреплению престижа Вооруженных Сил.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Уважаемые специалисты юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации!
Дорогие ветераны!
29 марта в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник — День специалиста юридической службы.
Создание этой службы было связано с необходимостью обеспечить правовое регулирование деятельности армии и флота.
Сегодня это одна из крупнейших юридических структур в нашей стране, специалисты которой решают важные государственные задачи. Среди них — обеспечение соблюдения законности в повседневной деятельности органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, антикоррупционная и правовая экспертизы проектов нормативных правовых актов, участие в подготовке законопроектов и подзаконных актов в сфере строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, а также международного военного и военно-технического сотрудничества.
Уверен, что и в дальнейшем высокий профессионализм и преданность делу позволят специалистам юридической службы способствовать повышению обороноспособности страны и укреплению престижа Вооруженных Сил Российской Федерации.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!
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